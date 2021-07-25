إيران: أياد أجنبية حاولت استغلال المطالب الشعبية المحقة في محافظة خوزستان

أعلنت إيران أنه "تبين من خلال تقارير أمنية أن أيادي أجنبية وعناصر تابعة لها حاولت استغلال المطالب الشعبية المحقة في محافظة خوزستان".

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إنه: "من خلال التقارير التي تلقتها الجهات الأمنية، ظهر أن أيادي أجنبية وعناصر تابعة لها إلى جانب بعض التيارات الداخلية، حاولوا استغلال المطالب الشعبية المحقة في محافظة خوزستان".

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وخرج آلاف المواطنين في خوزستان إلى الشوارع لأكثر من أسبوع للتعبير عن غضبهم من أزمة نقص المياه التي تأتي وسط أسوأ موجة جفاف تتعرض لها إيران في نصف قرن، وفي وقت يئن فيه الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وآثار جائحة "كوفيد-19".

المصدر: RT