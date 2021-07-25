إسرائيل تحقق مع طالب زار إيران قبل توظيفه في وزارة الخارجية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام بحق طالب جامعي إسرائيلي للاشتباه في دخوله إلى إيران بشكل غير قانوني قبل توظيفه في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأوضح موقع "يسرائيل هيوم" أن الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية وجهاز الأمن العام أجريا مؤخرا تحقيقا مع مواطن إسرائيلي، وهو طالب يعمل في وزارة الخارجية، للاشتباه في دخوله إيران بشكل غير قانوني قبل تولي منصبه في الخارجية.

وكشف التحقيق الأولي أن الطالب دخل إيران ومكث في البلاد لفترة وجيزة، وقد أمرت محكمة بالإفراج عنه بشروط تقييدية.

المصدر: "يسرائيل هيوم"