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إندونيسيا تمدد اجراءات العزل العام في البلاد بسبب كورونا

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إندونيسيا تمدد اجراءات العزل العام في البلاد بسبب كورونا
Reuters
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قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأحد، إن القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 ستُمدد أسبوعا اخر.

وأضاف الرئيس: "القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 ستُمدد من 26 يوليو إلى الثاني من أغسطس"،  رغم أنه أوضح أن معدلات الإصابة ونسبة شغل أسرة المستشفيات في بعض المحافظات في جاوة شهدت تراجعا.

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وأضاف أن الحكومة ستعدل تدريجيا بعض القيود على "بعض الأنشطة" في ظل القيود الحالية، وستسمح للأسواق التقليدية والمطاعم، التي لديها أماكن مفتوحة، بفتح أبوابها، مع الالتزام ببعض القيود.

المصدر: رويترز

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