"أباتشي" إسرائيلية تهبط اضطراريا قرب نابلس

نفذت مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هبوطا اضطراريا في منطقة مفتوحة بجنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، اليوم الأحد.

وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إن هبوط المروحية المقاتلة من نوع "أباتشي" جرى بالقرب من مستوطنة "عيلي"، وذلك بسبب خلل فني.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، وأن طاقما فنيا تابعا لسلاح الجو الإسرائيلي توجه على الفور إلى المكان لمعاينة الخلل الذي أصاب الطائرة.

المصدر: وسائل إعلام