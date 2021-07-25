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مسؤول إيراني: طهران ستستلم من كوبا مليوني جرعة شهريا من لقاح "سوبرانا" المضاد لكورونا

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مسؤول إيراني: طهران ستستلم من كوبا مليوني جرعة شهريا من لقاح
Reuters
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أعلن المدير العام للأدوية والرقابة بمنظمة الغذاء والدواء الإيرانية أن بلاده ستستلم مليوني جرعة شهريا من لقاح "سوبرانا" الذي يصنع بالاشتراك مع كوبا، ابتداء من شهر أكتوبر القادم.

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وفي تصريح لوكالة "فارس"، تحدث المدير العام للأدوية والرقابة، حيدر محمدي، عن إنتاج وتسليم اللقاح الإيراني الكوبي المشترك "سوبرانا" قائلا: "بحسب الاتفاقية الموقعة مع كوبا، تم تسليم إيران في المرحلة الأولى نحو 150 ألف جرعة من اللقاح، منها 20 ألف جرعة للدراسات السريرية، والباقي سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة".

وأضاف: وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه فانه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، من المحتمل أن تقوم كوبا بتسليم إيران مليوني جرعة من لقاح كورونا هذا شهريا، ونأمل أن يتم ذلك حسب الخطة الموضوعة".

المصدر: "فارس"

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