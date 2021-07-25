السعودية.. الملك سلمان يأمر بإرسال مليون جرعة من لقاح کورونا إلى ماليزيا

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، بما يسهم بتجاوز آثار جائحة كورونا.

ويأتي الأمر الملكي بناء على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على إثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، الذي أبداه خلال اتصاله بولي العهد.

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وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح له أن "التوجيه الكريم يأتي تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة تجاه الدول الأشد تضررا من جائحة كورونا وعمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين".

وأوضح أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية، وغيرها من الاحتياجات الطبية.

كما أوضح الربيعة أنه فيما يخص تأمين مليون جرعة لقاح مضاد لـ ( كوفيد - 19 )، فإنه سيتم التنسيق مع مكتب معالي الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا.

المصدر: واس





