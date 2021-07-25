هل تم اختراق الحاسوب الشخصي لنجل بايدن فعلا؟!

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من النظرية القائلة بأن الاستخبارات الروسية اخترقت جهاز كمبيوتر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقال ترامب: "قال (هانتر بايدن) إنها روسيا.. إنها دائما روسيا. ألم تلاحظوا إنها ليست الصين بأي حال من الأحوال!، لأنهم أصبحوا أثرياء من الصين، وليس من روسيا، يقولون دائما روسيا، وروسيا، وهذا فعلته مرة أخرى روسيا!، هذا أمر مقزز".

وتم تسريب محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن إلى الصحافة بعد أن تركه في أحد المراكز لإصلاحه.

ونشرت بعض وسائل الإعلام محتويات الكمبيوتر المحمول، بما في ذلك صور هانتر بايدن مع مومسات، وكذلك معلومات مهمة أخرى.

وزعمت تقارير صحفية في وقت لاحق بأن روسيا قد تكون وراء تسريب هذه المعلومات، لكن لم يتم تقديم دليل.

هذا وقد اتهم خصوم سياسيون الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"التواطؤ مع روسيا"، لكن المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يجد أي دليل على ذلك بعد تحقيق استمر عامين.

المصدر: نوفوستي