وزير الدفاع الأمريكي ينصح القوات الأفغانية بما ينبغي عليها فعله أولا بعد انسحاب قوات بلاده

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن المهمة الأولى للقوات الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء تقدم حركة "طالبان" قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي.

وجاء تصريح وزير الدفاع الأمريكي في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجيا من البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الجيش الأفغاني يقوم بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد "طالبان" لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابول والمدن الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية.

المصدر: رويترز