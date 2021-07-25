إصابة 4 من الشرطة واعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات على التلقيح ضد كورونا في لندن

أعلنت شرطة لندن عن إصابة 4 من عناصرها واعتقال 6 أشخاص نتيجة اضطرابات طالت مظاهرات ضد التطعيم بلقاحات فيروس كورونا وفرض نظام بطاقات الدخول في ظل الجائحة.

وقالت قائدة شرطة العاصمة البريطانية، كاثرين روبر، عبر "تويتر": "تم اعتقال 6 أشخاص لارتكابهم عددا من المخالفات، وأصيب 4 ضباط الأمر الذي يعد غير مقبول".

وذكرت روبر أن المظاهرات انتهت بحلول مساء السبت مبينة أنها جرت عموما بشكل سلمي.

المصدر: RT