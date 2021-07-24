انفجار عبوة ناسفة أمام مكتب شركة نفط بضواحي أثينا

أفادت مصادر في الشرطة اليونانية، مساء السبت، بانفجار عبوة ناسفة أمام مكتب شركة نفط بضاحية فاري التابعة للعاصمة أثينا.

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت في حوالي 22:30 أمام مقر شركة النفط "Revoil" في شارع كابوديستريو ما أدى إلى إصابة حارس بجروح طفيفة.

ووصلت سيارات إطفاء إلى الموقع لإخماد حريق ناجم عن الانفجار بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الانفجار.

وشركة "Revoil" مملوكة يونانيا بالكامل يأتي من نصيبها 10.4% من السوق المحلية للمنتجات النفطية.

المصدر: "تاس"