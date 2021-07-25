 
مباشر

"الدفاع الصاروخي الأمريكي": اعترضنا هدفا من أصل هدفين في تدريب فوق المحيط

أخبار العالم

Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwjq

قالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية إن الولايات المتحدة اعترضت هدفا من أصل هدفين في اختبار للدفاع الصاروخي فوق المحيط إلى الشمال الغربي من هاواي اليوم السبت.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الهدف الثاني قد تم تدميره.

وتمثل اختبارات الدفاع الصاروخي فرصة لتطوير التكنولوجيا لكنها فرصة أيضا لإظهار قوة الدفاعات الأمريكية على الساحة العالمية.

وتتمثل المهمة المعلنة لوكالة الدفاع الصاروخي في تطوير نظام متعدد الطبقات يمكن استخدامه لحماية الولايات المتحدة وقوات جيشها وكذلك حلفائها.

واستهدف اختبار يوم السبت اعتراض هدفين لصواريخ باليستية قصيرة المدى بصاروخين آخرين تم إطلاقهما من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

وقالت الوكالة إن "الاختبار كان المهمة الأكثر تعقيدا التي أجرتها حتى الآن".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا