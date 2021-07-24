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الشرطة اليونانية تشتبك مع متظاهرين يحتجون على إلزامية التطعيم ضد كورونا

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الشرطة اليونانية تشتبك مع متظاهرين يحتجون على إلزامية التطعيم ضد كورونا
Reuters COSTAS BALTAS
الشرطة اليونانية
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استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق متظاهرين احتشدوا في وسط أثينا للاحتجاج على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتجمع أكثر من أربعة آلاف شخص خارج البرلمان اليوناني للمرة الثالثة هذا الشهر للتعبير عن رفضهم للتطعيم الإجباري لبعض الموظفين، مثل العاملين في الرعاية الصحية والتمريض.

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الشرطة اليونانية تطلق الغاز لتفريق المحتجين على التطعيم الإلزامي ضد كورونا
الشرطة اليونانية تطلق الغاز لتفريق المحتجين على التطعيم الإلزامي ضد كورونا

وقال مسؤول بالشرطة إن "بعض المحتجين ألقوا قنابل حارقة مما دفع الشرطة للرد باستخدام الغاز المسيل للدموع".

المصدر: "رويترز"

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