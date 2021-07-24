تلفزيون أفغاني يبث فيديو يقول إنه لعبور عسكريين باكستانيين إلى أراض أفغانية

بثت قناة RTA التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت مقطع فيديو قالت إنه يوثق عبور عدد من العسكريين الباكستانيين إلى أراض أفغانية في منطقة سبين بولداك الحدودية بين البلدين.

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وقالت القناة في تعليق لها على المقطع التي تم تسجيله في المنطقة التي وقعت مؤخرا تحت سيطرة حركة "طالبان" الأفغانية في ولاية قندهار الجنوبية: "تنقل قوات باكستانية في مناطق تخضع لسيطرة طالبان. يُظهر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي قوات باكستانية تعبر خط ديورند (الفاصل بين باكستان وأفغانستان) إلى أراض أفغانية عند حاجز نازار الأمني في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار".

وبحسب القناة فقد أكد مصور الفيديو أن تنقل العسكريين الباكستانيين جرى على مرأى من مسلحي "طالبان" المتواجدين في ذاك المكان، وأنهم لم يقولوا شيئا للباكستانيين.

ووردت سابقا تقارير مفادها أن عناصر "طالبان" سيطروا على منطقة سبين بولداك الحدودية التي يمر بها الطريق الدولي الرابط بين قندهار، وهي إحدى أكبر المدن الأفغانية، مع كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان الباكستانية.

وتشهد أفغانستان مواجهات شرسة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الذين سيطروا على مناطق شاسعة في أرياف البلاد وشنوا هجمات على مدن أفغانية كبيرة.

وازداد الوضع في أفغانستان اضطرابا على خلفية مواصلة عملية خروج قوات الولايات المتحدة والناتو من أفغانستان، التي وصفها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنها جاءت اعترافا من قبل واشنطن بفشل مهمتها في أفغانستان.

المصدر: "نوفوستي"