الحكومة الإيرانية: تصريحات المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدخل سافر في شؤوننا

أعلنت الحكومة الإيرانية عن رفضها لبيان صدر عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يتهم السلطات في طهران بقمع الاحتجاجات على نقص المياه في البلاد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أحمد خطيب زاده، في بيان أصدره اليوم السبت، إن تصريحات باشيليت حول الأحداث في محافظة خوزستان تتضمن "اتهامات باطلة" وتمثل "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد.

وشدد خطيب زاده على أن بيان المسؤولة الأممي "مسيس" و"فاقد للاعتبار".

ودعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، عقب اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه "وسوء الإدارة" في خوزستان، السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه "بدلا من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات".

وقالت الجمعة إن الوضع كارثي، ويتراكم منذ سنوات عديدة، وأضافت أن إطلاق النار واعتقال الناس "سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس".

المصدر: وكالات