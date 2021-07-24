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تنزانيا تحصل على أول دفعة من لقاح مضاد لكورونا

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تنزانيا تحصل على أول دفعة من لقاح مضاد لكورونا
Reuters
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تلقت تنزانيا اليوم السبت الدفعة الأولى من مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، تبرعت بها الحكومة الأمريكية.

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وكانت تنزانيا من بين الدول القليلة في إفريقيا التي لم تتلق بعد لقاحات ولم تبدأ في تطعيم سكانها ضد جائحة كوفيد-19، ويرجع ذلك بالأساس إلى رفض رئيسها السابق للقاح زاعما أن "الصلاة هزمت كوفيد-19 في البلاد".

وكان في استقبال اللقاحات وزيرة الخارجية ليبراتا مولامولا، وسفير الولايات المتحدة لدى تنزانيا دونالد رايت، في مطار جوليوس نيريري الدولي بالعاصمة التجارية دار السلام.

وكان الرئيس التنزاني السابق جون ماغوفولي، الذي توفي في مارس، قد رفض تلقي اللقاحات بعد زعمه أن الصلاة لثلاثة أيام حمت البلاد من فيروس كورونا في يونيو 2020.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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