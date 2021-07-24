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الداخلية الأفغانية: فرض حظر تجول بجميع الولايات باستثناء 3 فقط للحد من نشاط "طالبان"

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الداخلية الأفغانية: فرض حظر تجول بجميع الولايات باستثناء 3 فقط للحد من نشاط
Reuters Omar Sobhani
عنصرا شرطة في كابل
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قررت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، فرض حظر تجول في جميع الولايات، باستثناء ثلاث ولايات، بينها كابل، من الساعة 10 مساء وحتى 4 صباحا، للحد من نشاط عناصر حركة "طالبان". 

 

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ونقلت قناة "طلوع نیوز" الأفغانية عن أحمد ضياء ضياء، نائب المتحدث الرسمي باسم الداخلية الأفغانية قوله: "من أجل منع تصاعد تحركات طالبان، فُرضت قيود ليلية في 31 محافظة من محافظات البلاد"​​​.

وأوضح ضياء أن "هذه القيود ستبدأ في الساعة 10 مساءً وتنتهي في الساعة 4 صباحا، حيث لن يسمح للأشخاص بالسفر"، مشيرا إلى أن "ولايات كابل وننكرهار وبنجشير معفاة من هذا الحظر الليلي".

المصدر: "سبوتنيك"

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