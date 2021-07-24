فيتنام توقف وسائل النقل العام في العاصمة وتشدد إجراءات مكافحة كورونا

شددت السلطات الفيتنامية الإجراءات التقييدية في المدينتين الرئيسيتين بالبلاد، حيث قررت وقف وسائل النقل العام في العاصمة هانوي وفرض إجراءات مشددة في المركز الاقتصادي "هو تشي منه".

وقالت الحكومة الفيتنامية إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بعد تسجيل ارتفاع حاد في عدد الإصابات.

ووفقا للقرارات الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى التدابير التقييدية القائمة، سيتم غلق محلات الأكل ويسمح فقط بتوصيل الطعام عند الطلب، وفرض حظر على جميع وسائل النقل العام، بما فيها سيارات الأجرة، ونقل الركاب على الدراجات النارية، ويُسمح بحركة المركبات العامة والمركبات الخاصة فقط لنقل الموظفين والعمال.

كما حثت السلطات الفيتنامية سكان العاصمة هانوي على عدم مغادرة منازلهم، إلا في الحالات الضرورية مثل تلقي الخدمات الطبية أو شراء الطعام.

وبحسب وزارة الصحة الفيتنامية، فقد تم تسجيل نحو 4 آلاف إصابة في اليوم السبت.

وأصبح المركز الرئيسي لتفشي وباء كورونا في البلاد هو مدينة "هو تشي منه"، حيث انتشرت موجة جديدة من الإصابات إلى الجزء الجنوبي من البلاد التي تقع فيه هذه المدينة، وإلى العاصمة الفيتنامية هانوي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في فيتنام منذ بداية تفشي الوباء 86957 إصابة، وتوفي 370 شخصا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي