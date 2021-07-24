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مسؤول أمريكي: الإدارة الأمريكية غير مهتمة بالصراع مع الصين

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مسؤول أمريكي: الإدارة الأمريكية غير مهتمة بالصراع مع الصين
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ستؤكد خلال زيارتها للصين أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالنزاع، ولكن بمعايير الاتصالات مستقبلا.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "ستؤكد شيرمان أننا لا نريد هذه المنافسة الشديدة لكي تتطور إلى صراع ، فإن الولايات المتحدة مهتمة بوجود حواجز وقائية و إرساء معايير لنهج مسؤول للعلاقات بين الطرفين".

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ووفقا له، من المهم "إرساء قواعد الاتصال" و "الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة". وأضاف أن الولايات المتحدة تقترب من المفاوضات "بدون أوهام".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول إداري آخر إن الولايات المتحدة ستواصل تحميل الصين المسؤولية عن عدد من المطالبات، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية، والعمل القسري، وهونغ كونغ، ومنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم. وجمهورية الصين ترفض كل هذه الادعاءات.

وستلتقي شيرمان على وجه الخصوص بوزير الخارجية الصيني وانغ يي.

المصدر: "نوفوستي"

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