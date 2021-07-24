عراقجي يغرد باليابانية شاكرا طوكيو لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد كورونا
Reuters LISI NIESNER
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أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن شكرها للحكومة اليابانية، لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا إلى إيران.
وفي تغريدة باللغة اليابانية على حسابه الشخصي في "تويتر"، قال عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحكومة وشعب اليابان..شكرا جزيلا".
日本政府及び日本国民の皆さまに心から感謝します。— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 24, 2021
ありがとうございます。
🇮🇷🇯🇵 https://t.co/zMkm39LoBs
يذكر أن عراقجي كان سفيرا لإيران في طوكيو لأربع سنوات، وشارك في تقديم المساعدات الإنسانية الإيرانية بعد موجة الزلازل والتسونامي التي اجتاحت اليابان قبل عشر سنوات.
المصدر: RT