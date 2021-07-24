عراقجي يغرد باليابانية شاكرا طوكيو لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد كورونا

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن شكرها للحكومة اليابانية، لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا إلى إيران.

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وفي تغريدة باللغة اليابانية على حسابه الشخصي في "تويتر"، قال عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحكومة وشعب اليابان..شكرا جزيلا".

يذكر أن عراقجي كان سفيرا لإيران في طوكيو لأربع سنوات، وشارك في تقديم المساعدات الإنسانية الإيرانية بعد موجة الزلازل والتسونامي التي اجتاحت اليابان قبل عشر سنوات.

المصدر: RT