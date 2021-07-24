 
مباشر

عراقجي يغرد باليابانية شاكرا طوكيو لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد كورونا

أخبار العالم

عراقجي يغرد باليابانية شاكرا طوكيو لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد كورونا
Reuters LISI NIESNER
عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwf2

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن شكرها للحكومة اليابانية، لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا إلى إيران.

إقرأ المزيد
واشنطن تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لسداد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان
واشنطن تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لسداد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان

وفي تغريدة باللغة اليابانية على حسابه الشخصي في "تويتر"، قال عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحكومة وشعب اليابان..شكرا جزيلا".

يذكر أن عراقجي كان سفيرا لإيران في طوكيو لأربع سنوات، وشارك في تقديم المساعدات الإنسانية الإيرانية بعد موجة الزلازل والتسونامي التي اجتاحت اليابان قبل عشر سنوات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا