إيران تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى "ضبط النفس"

دعت طهران، اليوم السبت، كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس، إثر الاشتباكات الحدودية المتفرقة الأخيرة التي حصلت بينهما.

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هذا ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إلى استمرار الاشتباكات الحدودية المتفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، معربا عن أسفه لسقوط قتيل وجرحى من الجانبين.

وشددت الخارجية الإيرانية على ضرورة ضبط النفس وتسوية وحل الخلافات الحدودية بين البلدين سلميا، مشيرة إلى ضرورة تجاوز البلدين للتوترات والاشتباكات، والوصول على وجه السرعة للسلام في منطقة القوقاز الجنوبي.

وأكد خطيب زادة "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة ممكنة للجانبين لتحقيق السلام الدائم".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الجمعة، عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من قبل القوات الأرمنية استهدف موقع على الحدود بين الطرفين.

ولاحقا أفادت وزارة الدفاع الأرمنية بإصابة 3 من عسكرييها بنيران من القوات الأذربيجانية في منطقة غيكاركونيك بشرق أرمينيا.

المصدر: وكالة "فارس" + RT