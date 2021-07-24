الهند.. الإصابات اليومية بفيروس كورونا تعاود ارتفاعها

ذكر بيان حكومي أن الهند سجلت اليوم السبت أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و546 وفاة جراء هذا الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في البيان: "تم تسجيل 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، ليبلغ إجمالي المصابين 31.332.159 شخصا، بينما توفي 546 شخصا آخر بسبب هذا المرض الفيروسي، مما رفع عدد الوفيات إلى 420016".

وكانت السلطات الصحية الهندية قد سجلت أمس الجمعة 35342 إصابة جديدة بكورونا.

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بالمقابل أعلنت الهند الخميس الماضي عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء "الفطر الأسود" الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

وهذا المرض الفطري أجبر الجراحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى، لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

وأشارت السلطات إلى أن ولاية ماهاراشترا (غرب) هي الأكثر تضررا بهذا المرض حيث سجلت 9348 إصابة بداء "الفطر الأسود".

وقبل جائحة كورونا كانت الهند تسجل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنويا.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بداء "الفطر الأسود" إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كورونا.

المصدر: رويترز