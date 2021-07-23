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الولايات المتحدة.. الانتهاء من عمليات البحث عن رفات قتلى مبنى ميامي المنهار

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الولايات المتحدة.. الانتهاء من عمليات البحث عن رفات قتلى مبنى ميامي المنهار
Reuters /FW1F/Steve Orlofsky
المبنى المنهار في ميامي
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أعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي ديد الأمريكية يوم الجمعة عن إنهاء بحثها عن المزيد من الرفات البشرية في أنقاض مجمع سكني انهار في 24 يونيو، ما أسفر عن مقتل 97 شخصا على الأقل.

وقالت السلطات في وقت سابق إنه لا يزال يُعتقد أن أحد الضحايا في عداد المفقودين.

ولم يحدد المحققون سبب انهيار المبنى، فيما توصل تقرير هندسي يرجع لعام 2018 لوجود عيوب في هيكل المبنى المُشيد قبل 40 عاما.

المصدر: "رويترز"

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