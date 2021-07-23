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المكسيك تسجل أكثر من 16 ألف إصابة و328 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك تسجل أكثر من 16 ألف إصابة و328 وفاة جديدة بكورونا
Reuters DANIEL BECERRIL
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 16421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و328 وفاة جراء الفيروس يوم الجمعة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و726 ألفا و160 حالة، والوفيات إلى 237 ألفا و954 حالة.

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وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم الرسمي.

 

المصدر: "رويترز"

 

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