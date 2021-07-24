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الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين في أفغانستان

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الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين في أفغانستان
Reuters الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تخصيص ما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق طوارئ خاص لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع في أفغانستان.

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وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق أيضا على صرف 200 مليون دولار في صورة خدمات ومهمات من مخزونات الهيئات الحكومية لتلبية نفس الاحتياجات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن في أبريل الماضي أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعمل مع الكونغرس على منح مساعدات مدنية إضافية لأفغانستان بمبلغ 300 مليون دولار.

 

المصدر : "رويترز"

 

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