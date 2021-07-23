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بايدن وأشرف غني يبحثان دعم واشنطن للجيش الأفغاني

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بايدن وأشرف غني يبحثان دعم واشنطن للجيش الأفغاني
Reuters JONATHAN ERNST
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أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وبحث معه دعم الولايات المتحدة للجيش الأفغاني.

وكتب غني على "تويتر"، يوم الجمعة، أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأفغانية.

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بلينكن:
بلينكن: "طالبان" قد تحاول السيطرة على السلطة في أفغانستان بالقوة 

وأضاف أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية "الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من أفغانستان مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتشهد أفغانستان تقدما لمقاتلي حركة "طالبان" الذي يسيطرون على نسبة ملموسة من أراضي البلاد.

ولم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محاولة "طالبان" للاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

المصدر: "تاس"

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