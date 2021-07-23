الخارجية الأمريكية تحدد من سيقود وفدها إلى الحوار الاستراتيجي مع روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن النائبة الأولى لوزير الخارجية ويندي شيرمان ستترأس الوفد الأمريكي إلى الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا في جنيف.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الهدف من تلك المفاوضات "إرساء الأساس للإجراءات المستقبلية للرقابة على الأسلحة وتقليص المخاطر".

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وأضافت الخارجية الأمريكية أن الوفد سيضم بوني جينكينس النائبة الجديدة لوزير الخارجية لشؤون الرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، التي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها في المنصب يوم الأربعاء، والتي تحدثت التقارير الإعلامية حول أنها ستترأس الوفد الأمريكي.

ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف يوم 28 يوليو الجاري. وسيترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف.

المصدر: "تاس"