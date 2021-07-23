 
مباشر

الخارجية الأمريكية تحدد من سيقود وفدها إلى الحوار الاستراتيجي مع روسيا

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تحدد من سيقود وفدها إلى الحوار الاستراتيجي مع روسيا
Reuters Denis Balibouse
النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwcq

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن النائبة الأولى لوزير الخارجية ويندي شيرمان ستترأس الوفد الأمريكي إلى الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا في جنيف.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الهدف من تلك المفاوضات "إرساء الأساس للإجراءات المستقبلية للرقابة على الأسلحة وتقليص المخاطر".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: انطلاق الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي في 28 يوليو
وسائل إعلام: انطلاق الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي في 28 يوليو

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الوفد سيضم بوني جينكينس النائبة الجديدة لوزير الخارجية لشؤون الرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، التي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها في المنصب يوم الأربعاء، والتي تحدثت التقارير الإعلامية حول أنها ستترأس الوفد الأمريكي.

ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف يوم 28 يوليو الجاري. وسيترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا