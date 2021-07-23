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الأمم المتحدة تدعو الصين للتعاون مع منظمة الصحة العالمية

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الأمم المتحدة تدعو الصين للتعاون مع منظمة الصحة العالمية
Reuters Thomas Peter
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دعت الأمم المتحدة الصين للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الصين، للتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحجم الضروري".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تتمتع بالإدارة الكاملة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

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ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الصين أنها لن تشارك في المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا.

بدوره صرح المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بأن المنظمة تتوقع "الشفافية" من الصين، مشيرا إلى وجود "مشاكل" أثناء المرحلة الأولى من  التحقيق، بما في ذلك مع الوصول إلى البيانات الخاصة بفترة بدء انتشار الوباء.

المصدر: "تاس"

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