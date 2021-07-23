شاهد.. زعماء عشائر إيرانية يعربون خلال لقاء مع نائب الرئيس عن غضبهم من أداء الحكومة

وجه بعض زعماء عشائر محافظة خوزستان الإيرانية، خلال لقاء مع نائب رئيس إيران، إسحاق جهانغيري، انتقادات لاذعة لأداء حكومة البلاد على خلفية مظاهرات واسعة بسبب نقص المياه.

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ونشرت وكالة "فارس"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو قالت إنه يوثق جانبا من جلسة لرؤساء عشائر خوزستان مع جهانغيري شهدت احتجاجا ساخنا وغضبا من بعض الحاضرين على أداء الحكومة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد.

والجمعة وصل جهانغيري إلى محافظة خوزستان لتقييم ومعالجة الأوضاع في ظل أزمة المياه التي تمر بها المنطقة، وذلك تلبية لدعوة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، للحكومة إلى حل المشكلة.

وفي رحلته التي من المقرر أن تستغرق يومين يزور جهانغيري بعض المناطق التي تشهد أزمة بيئية منها منطقة الهور العظيم، كما سيتفقد وضع السدود في المحافظة وعلى رأسها سد كرخة.

وتشمل الرحلة اجتماعات مع وجهاء العشائر وعدد من الخبراء والنخب في المحافظة ليطلع نائب الرئيس على متطلبات المواطنين.

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وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع لأكثر من أسبوع للتعبير عن غضبهم من أزمة نقص المياه التي تأتي وسط أسوأ موجة قحط تتعرض لها إيران في نصف قرن وفي وقت يئن فيه الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأمريكية وآثار جائحة "كوفيد-19".

وقالت الشرطة إن احتجاجات على نقص المياه امتدت من إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، وهو إقليم غني بالنفط، إلى منطقة مجاورة خلال الليل حيث قتل شاب وأصيب سبعة وألقى باللوم على "مناهضين للثورة".

وفي ظل هذه التطورات قال خامنئي الجمعة إنه لا يمكن توجيه اللوم للإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه المشكلة.

المصدر: "فارس" + وكالات