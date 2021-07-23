لافروف: الغرب يريد تقويض الاستقرار السياسي في روسيا من خلال مزاعم لا أساس لها

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يريد تقويض الاستقرار السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات التشريعية فيها، من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في ندوة اليوم الجمعة، حول السياسة الخارجية: "إنهم يحاولون تشكيل حزام من عدم الاستقرار من حولنا، مما يجبر أقرب جيراننا والشعوب الشقيقة على الاختيار: إما أن تكون مع الغرب أو مع روسيا الاتحادية".

وقال لافروف: " إنهم يحاولون احتواء روسيا والأراضي المحيطة بها بطريقة عسكرية واقتصادية".

وأكد أن هذا التأثير الغربي قد تجلى بوضوح في أوكرانيا، و" في الأشهر الأخيرة، جرت محاولة نقل أساليب الثورات الملونة إلى بيلاروس".

المصدر: نوفوستي