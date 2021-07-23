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إيران.. أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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إيران.. أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة في إيران تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و210 حالات وفاة.

وجاء في بيان الصحة، اليوم الجمعة: " تم تسجيل 21814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 3.645.654، كما تم تسجيل 210 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 88273".

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وأضافت الوزارة ان عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 3.220.445 ، وعدد الحالات الحرجة 4696 شخصا يرقدون في غرف العناية المركزة.

المصدر: RT

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