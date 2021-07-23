روسيا لا تنوي استبعاد حركة طالبان من قائمة التنظيمات المحظورة

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية ، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "لا يوجد هناك شيء جديد في هذا المجال. وإذا كان هناك شيء جديد، فسنبلغكم به".

وأضاف: "إن حركة طالبان قوة كبيرة وملحوظة حقا تقوم بنشاطها في أفغانستان".

وشدد على أن روسيا تعير اهتماما بالغا لمسألة عدم تعرض حدود شركائها للخطر بسبب الوضع في الأراضي الأفغانية. وأوضح: "من المهم بالنسبة لنا ألا يشكل كل ما يحدث في أفغانستان تهديدا لحدود شركائنا وقبل كل شيء طاجيكستان".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن سابقا أن تسوية الوضع في أفغانستان يتطلب حوارا بين جميع الجماعات العرقية والسياسية بما فيها حركة طالبان.

المصدر: تاس