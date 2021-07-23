خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كوفيد-19

قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي، جان فرانسوا ديلفريسي، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا قد لا تحدث حتى عام 2022 ، أو ربما حتى 2023.

وأضاف ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية شهر أغسطس القادم.

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وكان ديلفريسي قد قال أمس الخميس إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.

المصدر: رويترز