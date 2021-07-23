 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية العراقي: قواتنا لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة

خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كوفيد-19

أخبار العالم

خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كوفيد-19
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qw85

قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي، جان فرانسوا ديلفريسي، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا قد لا تحدث حتى عام 2022 ، أو ربما حتى 2023.

وأضاف ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية شهر أغسطس القادم.

إقرأ المزيد
فرنسا لا تستبعد إعادة فرض حظر التجول مع ارتفاع إصابات كورونا
فرنسا لا تستبعد إعادة فرض حظر التجول مع ارتفاع إصابات كورونا

وكان ديلفريسي قد قال أمس الخميس إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا