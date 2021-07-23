بيسكوف: حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا تزداد بشكل ملحوظ

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وتائر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا ازدادت بشكل ملحوظ.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "تعرفون أن حملة التطعيم العام ازدادت سرعة، ويتزايد وعي المواطنين باستمرار.. وهذه هي أولويتنا بلا شك".

وردا على سؤال صحفي حول توقف إمدادات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الخارج، قال بيسكوف: "لا يدور الحديث عن فشل الإمدادات، بل عن تأخرها، ويجري حاليا عمل نشيط بهذا الخصوص. وكنا نقول دائما إن الأولوية الرئيسية هي تلبية حاجات المواطنين الروس إلى اللقاحات".

وأكد في الوقت ذاته أن روسيا ستنفذ كل التزاماتها بشان تصدير لقاح "سبوتنيك V"، مضيفا: "فيما يخص التزاماتنا في الأسواق الخارجية، بما فيها في الأرجنتين، فسننفذها بلا شك. وحصل هناك تأخر، والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على اتصال مع شركائه من أجل تسوية المشاكل التي لا مفر منها".

المصدر: نوفوستي