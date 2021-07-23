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خامنئي يلقي باللوم على جهات خارجية في الخلل الحاصل بعملية التلقيح ضد كورونا في إيران

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خامنئي يلقي باللوم على جهات خارجية في الخلل الحاصل بعملية التلقيح ضد كورونا في إيران
Reuters
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أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، على أن الخلل الحاصل في عملية التطعيم ضد وباء كورونا في بلاده "معظمه جاء بسبب الجهات التي وعدتنا ببيع وإرسال اللقاح ولم تلتزم بوعدها".

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وقال خامنئي في تصريح اليوم الجمعة: "أكدت مرارا للمسؤولين على ضرورة الاعتماد على الداخل لمعالجة الأزمات كي لا نواجه هكذا مشكلات بسبب عدم وفاء الأطراف الخارجية بالتزاماتها".

وأضاف المرشد الإيراني فيما يتعلق باللقاح: "يمكننا أن نستعين بإنتاجات البلدان الأخرى، لكن من الضروري الاعتماد على الإنتاج الداخلي، ولا يمكن أن نعطل المواطنين".

المصدر: RT

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