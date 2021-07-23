كابل تنفي أنباء عن سيطرة "طالبان" على 90% من الحدود الأفغانية

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، إن إعلان حركة "طالبان" سيطرتها على 90% من الحدود الأفغانية "محض كذب"، مؤكدة سيطرة القوات الحكومية على الحدود.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، قوله "إنها دعاية لا أساس لها".

وكانت "طالبان" قد أعلنت الاسبوع الماضي، سيطرتها على معابر حدودية رئيسية مع إيران وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان في الأسابيع القليلة الماضية، خلال هجوم واسع شنته بالتزامن مع مواصلة القوات الأجنبية انسحابها من أفغانستان.

وشدد أمان على أن القوات الحكومية ما زالت تسيطر على حدود البلاد وعلى كافة "المدن الرئيسية والطرق السريعة".

وأضاف: "عندما تبسط طالبان سيطرتها (على أراض)، فإن أول ما تفعله هو تدمير المنشآت العامة أو البنى التحتية العامة ومضايقة الناس وإجبار عائلات على النزوح".

وحتى مع تراجع وتيرة عمليات القتال الواسعة النطاق في عطلة عيد الأضحى، اتهمت وزارة الداخلية الأفغانية "طالبان" بقتل قرابة 100 مدني في بلدة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، منذ السيطرة على المعبر الأسبوع الماضي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية، ميرويس ستانكزاي، على تويتر أن "قوات الأمن الأفغانية ستثأر قريبا من هؤلاء الإرهابيين الجامحين".

هذا وتوشك القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة على استكمال خروجها من أفغانستان، في الوقت الذي باتت حركة "طالبان" تسيطر فيه على نصف الأقاليم الأفغانية البالغ عددها نحو 400.

المصدر: أ ف ب