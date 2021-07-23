تقرير: لجنة العمل السياسي برئاسة ترامب لم تستخدم الأموال التي جمعتها لمراجعة نتائج الانتخابات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن لجنة العمل السياسي PAC بقيادة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم تستخدم الأموال التي تم جمعها للمساعدة في تمويل عملية مراجعة نتائج انتخابات الرئاسة.

وبينت الصحيفة أن هذه اللجنة شكلت بعد انتخابات 2020 للمساعدة في تمويل جهود فريق ترامب للطعن في نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وقد جمعت حوالي 75 مليون دولار.

وبحسب المصادر، احتفظت اللجنة بالكثير من الأموال، في حين تم استخدام جزء آخر لدفع بعض نفقات ترامب، بما في ذلك تكاليف السفر والتكاليف القانونية، بالإضافة إلى رواتب الموظفين.

وذكرت اللجنة التي يجب عليها أن تكشف عن الأموال والإنفاق للنصف الأول من العام بحلول 31 يوليو، في إيداعات لجنة الانتخابات الفدرالية في وقت سابق من هذا العام، أنها جمعت ما يقرب من 31.2 مليون دولار بحلول نهاية عام 2020.

المصدر: The Hill