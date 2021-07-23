لافروف: روسيا جاهزة لبحث الاعتراف المتبادل بلقاحات كورونا مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو منفتحة لإجراء مباحثات مع أوروبا حول الاعتراف المتبادل بلقاحات كورونا لدى الجانبين.

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وقال لافروف في المؤتمر عبر الفيديو "السياسة الخارجية الروسية: النجاحات والتحديات والمهام والآفاق": "قالت المفوضية الأوروبية مؤخرا لنجري مباحثات مع الروس حول الاعتراف المتبادل للقاحات وجوازات التلقيح". ونحن سنكون مفتوحين لذلك".

وأفاد الوزير في الوقت ذاته، بأنه لم يسمع طلبات من الدول الغربية لتسجيل لقاحاتها ضد فيروس كورونا في روسيا.

وأضاف: أما اللقاحات الغربية وتسجيلها والسماح بدخولها لروسيا، فيجب أن تحله سلطاتنا الصحية. يوجد هناك المركز الروسي لمواجهة انتشار كورونا ووزارة الصحة الروسية والمؤسسات الأخرى. وهي التي يجب أن تقدم تقييماتها في هذا المجال. رغم أنني لم أسمع بعد – ويبدو لي أنه لم يحدث – بأن الدول الغربية توجهت إلينا بطلب لتسجيل لقاحاتها".

المصدر: تاس