 
مباشر
عاجل
لافروف: من مصلحة أفغانستان أن تطلق الحكومة حوارا مع جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن بدل التشبث بالسلطة

ولاية هندية تنوي إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار العالم

ولاية هندية تنوي إنتاج لقاح
Reuters
لقاح "سبوتنيك V" الروسي صد فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qw5n

أفادت صحيفة "India Today" بأن حكومة ولاية كيرالا الهندية تنوي توقيع اتفاقية مع روسيا حول نيتها لإنشاء مجمع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في إراضيها.

إقرأ المزيد
الهند تؤكد فاعلية لقاح
الهند تؤكد فاعلية لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا

ونقلت الصحيفة عن تصريح لوزير الصناعة بولاية كيرالا، بي راجيف: "بدأت المباحثات منذ وقت بعيد، عندما شعرنا بنقص اللقاحات. وتجري حاليا المناقشات التمهيدية. ويبحث الجانبان الشروط. ويجري الأمين العام وممثلو المجال الصحي مباحثات مع الممثلين الروس وكبير المستشارين الروس والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. ويجب أن يتم توقيع الاتفاقية حول النية خلال الأيام الـ3 القادمة".

وأضاف أن الولاية قد خصصت نحو 4 هكتارات من الأراضي في حديقة "Life Science Park" العلمية بمدينة تيروفانانتابورام لتنفيذ هذا المشروع.

وكانت الهند قد صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في 12 أبريل الماضي. وتعد الهند اليوم مركزا صناعيا رئيسيا لإنتاج هذا اللقاح. وقد وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقيات مع عدد من الشركات الصيدلانية الهندية حول إنتاج لقاح كورونا الروسي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا