محتجون يحثون جونسون على التعامل بجدية مع أزمة المناخ

بدأ بريطانيون، اليوم الجمعة، بالاعتصام أمام البرلمان للضغط على رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لجعل أزمة المناخ على رأس أولوياته، في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة قمة Cop26 المناخية.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، سيرفع المعتصمون ساعات المنبه العملاقة، في دلالة على أن الوقت بدأ ينفذ، بينما يهتف المتظاهرون أن جونسون ومستشاره، ريشي سوناك، لا يقوما بالعمل الكافي لمعالجة أزمة المناخ.

يذكر أن مباحثات المناخ الحيوية للأمم المتحدة، قمة Cop26، ستبدأ يوم 1 نوفمبر في غلاسكو، بحضور العشرات من قادة العالم، على أن يقضي المسؤولون من 196 دولة أسبوعين في المفاوضات لايجاد طريقة لحل أزمة المناخ العالمية.

هذا وكشفت دراسة بريطانية أن الفيضانات الكارثية مثل تلك التي ضربت أوروبا مؤخرا يمكن أن تصبح أكثر تكرارا نتيجة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن العواصف بطيئة الحركة يمكن أن تصبح أكثر شيوعا بـ 14 ضعفا على الأرض بحلول نهاية القرن، في أسوأ سيناريو. وتكمن خطورة هذه العواصف في أنه كلما تحركت العاصفة أبطأ، زاد هطول الأمطار على مساحة صغيرة، وزاد خطر حدوث فيضانات خطيرة.

المصدر: "الغارديان"