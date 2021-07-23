الرئيس الصيني يدعو لدفع "ثورة المراحيض" في الريف

شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على ضرورة الدفع بـ"ثورة المراحيض" قدما في المناطق الريفية بالبلاد، داعيا إلى بذل الجهود القوية والعمل الفعلي لضمان الجودة والنتائج الفعلية للحملة.

و"ثورة المراحيض" هي حملة أطلقها الرئيس شي عام 2015 وتهدف إلى تحسين الظروف الصحية في البر الصيني وفي المناطق السياحية، والتي كانت مصدر للشكوى من قبل السياح الأجانب.

وبين أعوام 2015 و2017 تم إعادة بناء أكثر من 68000 مرحاض عام في الصين، وفي العام 2017، تم التخطيط لإعادة بناء 64000 دورة مياه عامة أخرى.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة بالتعاون مع "خرائط بايدو" خريطة إلكترونية للمراحيض في الأماكن السياحية في عام 2019، حيث جلبت على الإنترنت حوالي 98 ألف مرحاض في 32 منطقة على مستوى المقاطعة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب وسائل إعلام صينية فإن الظروف الصحية السيئة في المناطق الريفية تسهم في انتشار الأمراض مثل الملاريا، وأن الحملة تهدف إلى حل هذه المشاكل.

يذكر أن الهدف ليس توفير عدد كبير من المراحيض العمومية فحسب، وإنما أيضا تحقيق نظافة المراحيض العمومية وتحسين كفاءة إدارتها.

المصدر: "شينخوا"