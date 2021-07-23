سيناتور جمهوري يتوعد "السيل الشمالي-2" بـ"سيف داموقليس" ويشبهه بقناة بنما

قال السيناتور الجمهوري، تيد كروز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته استسلموا لروسيا بشأن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، لكن الرئيس الأمريكي القادم سيضع "سيف داموقليس" عليه.

وأعرب السيناتور الجمهوري، في حوار مع صحيفة "بوليتكو"، عن ثقته في أن الرئيس القادم للولايات المتحدة سيكون من الحزب الجمهوري، قائلا: "الرئيس المقبل الذي سيتولى منصبه في 20 يناير 2025، سيكون جمهوريا وسيعيد العقوبات المفروضة على خط الأنابيب (السيل الشمالي-2). وهذا يعني أن الشركات الأوروبية التي تعتقد أنها يمكن أن تفلت من عواقب المساهمة في المشروع ستواجه سيف داموقليس".

وشبه كروز موقف الإدارة الأمريكية الحالية من "السيل الشمالي-2" بقرار الرئيس السابق، جيمي كارتر، تسليم السيطرة على قناة بنما.

وقال السيناتور الجمهوري: "إذا استمر هذا، فسيكون نفس ما أقدم عليه جيمي كارتر، الذي تخلى عن قناة بنما، وبعد خمسة عقود، بقيت تمثل خسارة كبيرة للسياسة الخارجية الأمريكية، لأن الرئيس الديمقراطي (جيمي كارتر) كان أضعف من أن يدافع عن مصالحنا".

المصدر: نوفوستي