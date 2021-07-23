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مدير الـ CIA: خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز ستظهر جدية نوايا موسكو

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مدير الـ CIA: خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز ستظهر جدية نوايا موسكو
Reuters POOL
مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الأمريكية ويليام بيرنز
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صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الأمريكية ويليام بيرنز بأن خطوات السلطات الروسية ضد الهاكرز الذين يستهدفون الشركات الأمريكية، ستظهر مدى جدية نوايا موسكو.

وأشار بيرنز في حديث لقناة NPR، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أكد بوضوح" خلال القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي اتصال هاتفي معه، أنه يولي اهتماما بمحاربة الهجمات السيبرانية، وأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إن لم تتخذها موسكو ضد الهاكرز.

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وتابع بيرنز قائلا: "أعتقد أن هذه تجربة مهمة بالفعل لمدى جدية القيادة الروسية".

وقال مدير الوكالة إنه في أعقاب قمة جنيف تعرضت شركة Kaseya الأمريكية لهجوم من قبل جماعة REvil للهاكرز، التي يقال إنها من روسيا.

المصدر: NPR

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