مدير الـ CIA قلق إزاء تقدم "طالبان" في أفغانستان

أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز عن قلقه إزاء تقدم حركة "طالبان" في أفغانستان.

وقال بيرنز في مقابلة مع قناة NPR، إن "التوجهات التي نراها اليوم مقلقة طبعا، و(طالبان) تحقق تقدما عسكريا ملموسا، وهم ربما في أقوى موقع عسكري لهم منذ عام 2001".

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية تتمتع بقدرات عسكرية ملموسة، والسؤال هو ما إذا ستستطيع من الاستفادة من تلك القدرات، مضيفا أن الإرادة السياسية ووحدة القيادة ضروريتان للتصدي لـ "طالبان".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الحكومة الأفغانية بكافة الطرق، وأن وكالة الاستخبارات المركزية ستكون "مركزة على ما بعد الانسحاب الأمريكي واستمرار التحديات الإرهابية".

وأشار إلى أنه من بين المخاطر المحتملة محاولات "القاعدة" أو "داعش" لإعادة تعزيز مواقعها في أفغانستان، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستبقي على قدرات ملموسة داخل وخارج أفغانستان لجمع المعلومات عما إذا ستحاول الجماعات الإرهابية تعزيز مواقعها أو تتآمر ضد المصالح الأمريكية، ومتى سيحدث ذلك".

المصدر: NPR