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مدير "CIA": لم نتوصل بعد إلى استنتاج حول منشأ فيروس كورونا المستجد

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مدير
Reuters NIAID-RML
عناصر لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
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أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، ويليام بيرنز، أن سلطات بلاده لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وقال بيرنز في حديث لإذاعة "NPR"، الخميس: "الرد الصريح يكمن في أنه لا يمكننا اليوم عرض أي استنتاج نهائي حول ما إذا ظهر الفيروس بسبب حدث طارئ في مختبر أو عبر الانتقال الطبيعي من حيوان مصاب إلى البشر، لكننا نعمل بشكل دؤوب على ذلك".

وأشار إلى أن "الحكومة الصينية لم تظهر في البداية شفافية في هذا الأمر ولم تتعاون مع تحقيق منظمة الصحة العالمية بشكل كامل"، معتبرا أنه من الممكن أن المجتمع الدولي لن يتمكن أبدا من كشف منشأ الفيروس.

وسبق أن أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن المنظمة تستعد لمرحلة ثانية من دراسة منشأ فيروس "SARS-CoV-2"، مشيرا إلى أنها تتوقع شفافية من سلطات الصين، التي رفضت بدورها اتباع هذه الخطة قائلة إنها تتضمن "صيغا لا تحترم العلم والمنطق السليم".

المصدر: "NPR" + وكالات

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