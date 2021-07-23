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واشنطن: تسنى لنا تفادي تضرر العلاقات مع ألمانيا بسبب "السيل الشمالي 2"

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واشنطن: تسنى لنا تفادي تضرر العلاقات مع ألمانيا بسبب
AFP TOBIAS SCHWARZ
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن علاقاتها مع ألمانيا كانت ستتضرر لولا امتناع الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG المديرة لمشروع "السيل الشمالي 2".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه "لولا التخلي عن العقوبات لواجهنا... تضرر العلاقات مع ألمانيا ولما كانت لدينا أي وسائل لحماية شركائنا، بمن فيهم أوكرانيا وبولندا وغيرهما من بلدان الناتو والاتحاد الأوروبي على الخط الأمامي. وهذا أسوأ سيناريو من جميع النواحي".

وأضاف برايس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ألمانيا بشأن "السيل الشمالي 2" سيسمح بتفادي "أسوأ السيناريوهات".

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وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد أعلنتا عن اتفاقهما بشأن مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، والذي كان يثير خلافات بين البلدين.

وينص الاتفاق على اتخاذ إجراءات ضد روسيا في حال "استخدمت الطاقة كسلاح" ضد أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا.

وقبل ذلك أعفت الولايات المتحدة الشركة المديرة للمشروع Nord Stream 2 AG، ومديرها التنفيذي ماتياس فارنيغ من العقوبات، بينما فرضت عقوبات على شركات وسفن روسية مشاركة في تنفيذ المشروع.

المصدر: "تاس"

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