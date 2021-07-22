مجلس النواب الأمريكي يوافق على إصدار 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان المعرضين للخطر

أقر مجلس النواب الأمريكي خطة تسمح بإصدار 8 آلاف تأشيرة دخول إضافية خاصة للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام في بلادهم.

وحصل مشروع القانون المقدم من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد 407 أصوات مقابل رفض 16 مشرعا وسيرفع بعد ذلك لمجلس الشيوخ.

وينص مشروع القانون على السماح بـ8 آلاف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمواطنين الأفغان الذين تعاملوا مع الحكومة الأمريكية كما يهدف أيضا إلى تسريع عملية إصدار التأشيرات.

وقال النائب، جاسون كرو، وهو ديمقراطي قاد المجموعة التي قدمت مشروع القانون، إن التأشيرات الإضافية تلك ستغطي كل المتقدمين المحتملين.

وأقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، بأن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من الأفغان المتضررين من الانسحاب قد يصل إلى 18 ألف شخص.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إكمال القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، العملية التي من المقرر أن تكتمل، حسب خطة الرئيس، جو بايدن، بحلول 11 سبتمبر.

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تستعد لإيواء 35 مترجما أفغانيا وفردا من عائلاتهم في قاعدتين أمريكيتين بالكويت وقطر، حيث من المخطط تشييد مراكز إقامة مؤقتة ومنشآت أخرى لهم ليعيشوا هناك 18 شهرا على الأقل.

المصدر: "رويترز" + وكالات