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الخارجية الأمريكية: تطابق في مصالحنا ومصالح الصين بشأن كوريا الشمالية

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الخارجية الأمريكية: تطابق في مصالحنا ومصالح الصين بشأن كوريا الشمالية
AFP CARLOS BARRIA / POOL
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن بعض التطابق في مصالح الولايات المتحدة والصين في ما يخص قضية كوريا الشمالية وبرامجها النووية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الخميس، إن "كوريا الشمالية تمثل أحد المجالات التي يوجد فيها تطابق جزئي للمصالح. ولذلك نعتقد أن هناك مجالا للمناقشات مع الصين، عندما يخص الأمر التحديات التي تشكلها البرامج الصاروخية والنووية وغير ذلك من أنشطة كوريا الشمالية".

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وأشار إلى واشنطن أطلعت بكين مؤخرا على نتائج إعادة النظر في نهجها تجاه كوريا الشمالية.

وأعاد برايس إلى الأذهان أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ستزور بكين خلال العطلة الأسبوعية.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تتوقع مناقشة مجمل العلاقات الأمريكية الصينية، بما في ذلك مجالات التعاون والخلافات.

المصدر: "تاس"

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