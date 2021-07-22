واشنطن: لا نعتزم حاليا تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن حكومة بلاده ليست لها أي نية حاليا لتوفير لقاحات كورونا لكوريا الشمالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "ليست لدينا حاليا أي خطط لتقاسم اللقاحات مع كوريا الشمالية. ما زلنا قلقين جدا بشأن وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني هناك".

وكانت منظمة دولية غير حكومية، أشارت الشهر المنصرم، إلى أن كوريا الشمالية تواجه حاليا أزمة إنسانية خطيرة بسبب انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية المحدودة.

وذكر التقرير أيضا أن العقوبات العالمية قيدت استيراد كوريا الشمالية للسلع الإنسانية وأثرت على وصول الناس إلى المساعدات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون للإجراءات الصارمة التي تتخذها بيونغ يانغ لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الحدود، "عواقب طويلة المدى" على اقتصادها.

المصدر: RT + وكالات