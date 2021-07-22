مجموعة العشرين.. بيان بشأن البيئة ولا اتفاق بشأن "مكافحة تغير المناخ"

أخفق وزراء البيئة والطاقة في دول مجموعة العشرين في تحقيق تقدم يذكر بخصوص مكافحة التغير المناخي، بعدما امتنعت دول عن تقديم التزامات صارمة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أن البيان الخاص بملف البيئة سيصدر في وقت لاحق.

ويسعى الدبلوماسيون منذ أيام إلى الوصول إلى أرضية مشتركة في قضيتي التنوع "البيولوجي والطبيعة" التي تم بحثها اليوم في مدينة نابولي الإيطالية، إضافة إلى "الطاقة والتغير المناخي" التي ستبحثها المجموعة خلال لقاءات الغد.

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وخلال اجتماع اليوم دعا وزير البيئة الأرجنتيني في كلمته إلى "تبادل ديون" يشمل إعفاء الدول النامية من بعض ديونها حتى يتسنى لها تمويل أنشطة التحول البيئي.

بينما قال الباحث في مجموعة أفاز، ومقرها الولايات المتحدة، أوسكار سوريا إن "الشمال يقول للجنوب: نريد حماية البيئة، والجنوب يقول: نحتاج أموالا لذلك، والرئاسة الإيطالية (الدورية لمجموعة العشرين)، لم تنجح في تحقيق اتفاق" بين الطرفين.

وقال مسؤولون إن البرازيل والسعودية وإندونيسيا من بين الدول التي لا تزال تقاوم محاولات إيطاليا، تشديد اللهجة في بيانات المجموعة.

المصدر: "رويترز"