هيئة صحية بريطانية تطلب من مئات آلاف المقيمين عزل أنفسهم لمخالطتهم مرضى بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن هيئة صحية طلبت من نحو 428 ألف شخص في البلاد عزل أنفسهم بدءا من 14 يوليو، بسبب مخالطتهم لمرضى كورونا.

وأوضحت الوزارة أن نحو 90 في المئة من 475465 مخالطا عن قرب لمرضى كوفيد-19 في الأسبوع الماضي اتصل بهم فريق التعقب والفحص التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وطلب منهم عزل أنفسهم.

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وبعد طلب العزل ذاك، الذي جاء عبر تطبيق رسمي، قال أصحاب متاجر الجملة والتجزئة في بريطانيا إن هناك نقصا في الإمدادات، بينما أُجبرت بعض محطات البنزين على الإغلاق بسبب نقص الوقود، ونشرت الصحف صورا تظهر أرفف المتاجر وهي خاوية.

المصدر: "رويترز"